البنك المركزى: قفزة لصافى الأصول الأجنبية لتسجل فائضًا 10,3 مليار دولار بنهاية يونيو

كتب - أحمد يعقوب

صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسنت بشكل كبير لتسجل 10,3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11,4 مليارًا في يناير 2024.

أضاف المصدر أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 4,6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بسالب 17,6 مليار دولار.

أوضح أن التحول الكبير فى موقف الأصول الأجنبية يأتي مع تسجيل نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بنحو 200%، منذ قرار تحرير سعر الصرف نهاية مارس الماضى، وذلك كنتيجة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، بالإضافة للطفرة فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.