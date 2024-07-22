ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والحطب فى أوروجواى بسبب الموجة القطبية

فاطمة شوقى

شهدت أوروجواي في الأسابيع الأخيرة موجة قطبية شديدة ، أدت إلى ارتفاع أسعار الحطب والغاز الطبيعي، محققة ارتفاعا في مؤشر أسعار الطاقة السكنية (IPER) بنسبة 0.31% شهريا و3.80% على أساس سنوي.

وأشارت صحيفة أمبيتو التشيلية إلى أن أسعار الطاقة فى أوروجواى شهدت عدة تغييرات تميزت فى بالإنخفاض فى مؤشر أسعار الطاقة الصناعية أى الكيروسين والديزل وزيت الوقود والبنزين ، وأيضا زيادة قيم الحطب والغاز الطبيعى، بسبب كثرة الاستهلاك نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وبهذه الطريقة، شهد الحطب زيادة شهرية بنسبة 2.6%، وهي الأعلى منذ يونيو من العام الماضى، في حين زاد الغاز الطبيعى أيضًا بنسبة 1.2% شهريًا، ليكسر خط الانخفاض المستمر لمدة ثلاثة أشهر. ويترجم هذا إلى زيادة قدرها 0.31% شهريًا لـ IPER و3.8% أخرى إذا ما قورنت بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان سلوك قيم IPEI مخالفاً تماماً لأسعار العقارات السكنية، حيث تمكنت من الانخفاض خلال شهر يونيو، لتجمع ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، وبذلك انخفض سعر الكيروسين بنسبة 3.5% شهرياً، وانخفض سعر زيت الوقود بنسبة 1.6% والبنزين بنسبة 0.6% خلال شهر يونيو. وبذلك، بلغ الفرق الشهري في أسعار الطاقة الصناعية -0.8%، في حين لوحظت زيادة على أساس سنوي بنسبة 2.11% في شهر يونيو.

ووفقا لبيانات أسعار البنزين العالمية، تحتل الأوروجواي المركز الرابع عشر في قائمة تضم 154 دولة، بمتوسط سعر 1941 دولارا للتر الواحد، وتتصدر هونج كونج ترتيب الولايات أو المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، حيث يبلغ المتوسط 3264 دولارًا.