إعلان نتائج خريجى كلية العلوم بجامعة قناة السويس بنسبة نجاح 91.5%

الإسماعيلية - صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خريجي كلية العلوم للعام الأكاديمي 2023/2024 على تخرجهم.

كما أعرب الدكتور ناصر مندور عن فخره بإنجازات الطلاب، مؤكداً أهمية الاستمرار في تحقيق التميز الأكاديمي والتطوير العلمي.

وهنأ جميع الخريجين، متمنياً لهم مزيداً من النجاح في مسيرتهم المهنية والعلمية.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نسبة النجاح العامة بلغت 91.5%.

وفي إطار التكريم، أعلن الدكتور فريد سليمان، عميد كلية العلوم، أسماء الطلاب العشرة الأوائل على الكلية لهذا العام:

بالمركز الأول جاءت الطالبة أميرة محمد سعد زغلول عبده(برنامج علم الحيوان) ، تلها في المركز الثاني الطالبة هاجر ياسر سيد عبد الفتاح (برنامج الكيمياء) .

بينما حصل الطالب أحمد مدحت محمد كامل درويش(برنامج الكيمياء) على المركز الثالث، فيما جاءت الطالبة هلا حسني حسن علي (برنامج علم الحيوان) في المركز الرابع، ثم الطالبة منة الله هاني عدلي فهمي (برنامج الكيمياء) في المركز الخامس.

وواصل الدكتور الشاذلي عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان نتائج الطلاب الأوائل من المركز السادس إلى المركز العاشر والتي جاءت كالتالي:

الطالب محمد أحمد محمد عبد العظيم (برنامج جيولوجيا) بالمركز السادس، والطالبة مي محمود حسين عبد السلام (برنامج كيمياء) بالمركز السادس مكرر، ثم الطالبة دنيا محمد محمود سيد أحمد زيدان (برنامج كيمياء) بالمركز السابع.

ثم الطالبة نورهان محمد حسانين شاكر (برنامج الكيمياء) بالمركز الثامن، يليها الطالب محمد حسن السيد محمد (برنامج فيزياء) بالمركز التاسع، وأخيراً حصلت الطالبة نجلاء سليمان حسن أحمد (برنامج الكيمياء) على المركز العاشر.