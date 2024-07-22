إصابة 5 أشخاص فى تصادم دراجتين على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم دراجتين ناريتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مطلع كوبرى مدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع أخري بدون لوحات معدنية بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي في مطلع كوبري المستقبل اتجاه الإسماعيلية دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من عبد الرحمن هاني، مقيم المنايف، 15 عام، مصاب نزيف واشتباه ما بعد الارتجاج، احمد محمد السيد عبد العال، 18 عام، مصاب اشتباه كسر بالساق، حمدان حسن، 16 عام، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني، مجهول الاسم، توقف بعضلة القلب، محمد عبد المنصف سليم، 19 عام، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.



وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

