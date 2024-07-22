اليوم السابع
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فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات غرب رفح

الإثنين، 22 يوليو 2024 03:38 م
فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات غرب رفح الاحتلال
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قالت فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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