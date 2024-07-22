أجواء غائمة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة 33 درجة.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من كورنيش وشواطئ مدينة مرسى مطروح، ورصد الأجواء الغائمة المميزة والطقس المعتدل والمنعش، وسجلت درجات الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 25 مئوية، مع نشاط لتيارات الهواء الخفيف على الشواطئ، التي تعمل على تخفيف الإحساس الحرارة، وسجلت نسبة الرطوبة في الجو بين 63%.

وتتميز الأجواء على الشواطئ، بانتشار السُحُب الخفيفة بشكل متقطع، والتي تحجب أشعة الشمس من حين لأخر، مع نشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التي تعمل علي تلطيف الأجواء، وتخفيف الإحساس بالحرارة أكثر من الدرجات الحقيقية، في حين تشهد المناطق البعيدة عن البحر طقساً معتدلاَ، ويزداد فيها الإحساس بالحرارة أكثر من المناطق الشاطئية، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعند زيادة نسبة الرطوبة في الجو.

ويساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، إلى الشواطئ ومنطقة الكورنيش، ليلاً ونهاراً، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.