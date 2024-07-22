الغرام أشهر شواطئ مطروح يجذب آلاف المصطافين يوميا ويعد مزارا سياحيا.. صور

مطروح - حسن مشالى

يقع شاطئ الغرام على شبه جزيرة، شمال غربي مدينة مرسى مطروح، تحيط به مياه خليج مرسى مطروح من الناحية الشرقية والجنوبية، ومن ناحية الشمال مياه البحر المفتوح، ويعد من أشهر وأجمل شواطئ مطروح، ويقبل عليه آلاف المصطافين يومياً، وشهد خلال السنوات الأخيرة أعمال تطوير وتجميل بشكل حضاري وسياحي، وإقامة مسرح ليلى مراد المفتوح، والمقام على طراز المسارح الرومانية.

وتتنوع شواطئ محافظة مطروح، التي تنتشر من الإسكندرية شرقًا وحتى السلوم غربًا بطول حوالى 450 كيلو مترًا، إلا أن شاطئ الغرام يظل هو الأشهر والأكثر إقبالا وزحاماً بالمصطافين، من كل الفئات الاجتماعية، ويتوافد عليه آلاف المصطافين يوميا، للاستمتاع بالسباحة والطبيعة الخلابة وإطلالته البانورامية الرائعة على مدينة مرسى مطروح من الجهة المقابلة، حيث يقع على شبه جزيرة، شمال غربي المدينة.

ويشهد شاطئ الغرام، إقبالاً أكثر من باقي الشواطئ مما يزيد عدد صفوف الشماسي، التي يجلس تحتها المصطافون، بسبب التوافد الكبير عليه، في حين أن معظم الشواطئ، تكون الشماسي فيه صف واحد أو صفين على الأكثر، ويرجع ذلك للشهرة الكبيرة للشاطئ وتميزه إضافة إلى أنه يناسب سباحة الكبار والصغار فهو من الشواطئ الآمنة.

وتنتشر على الشاطئ الألعاب البحرية، وركوب اليخوت والقوارب والجيت سكي، والتحليق بالبراشوت الذي يسحبه لانش سريع، وغيرها من وسائل الترفيه المائية، إضافة لالتقاط الصور مع الخلفيات الطبيعية الخلابة وتدرج ألوان مياه البحر، ما بين الصافى الرقراق والتركواز والأزرق الفاتح والأزرق الغامق، مما يجعل الأمواج هادئة وعمق الشواطئ متدرج بشكل آمن للصغار والكبار.

وزاد من شهرة الشاطئ وصخرته الأشهر بين صخور مصر، فيلم شاطئ الغرام، الذي غنت فيه الفنانة ليلى مراد: "يا ساكني مطروح جنيٌه في بحركم، الناس تجي وتروح وأنا عاشقه حيكم "، وشهد الشاطئ قصة الحب الرومانسية التي دارت حولها فكرة الفيلم، بين "عادل" الشاب الثرى، و"ليلى" المعلمة ابنة موظف التلغراف البسيط، وعرض الفلم في السينمات أوائل عام 1950، عقب تصوير أهم مشاهد على رمال ومياه الشاطئ الذي حمل اسم الفيلم فيما بعد.

وأعادت محافظة مطروح، خلال الفترة الأخيرة، إحياء ذكرى ليلى مراد، بإطلاق اسمها على المسرح الصيفي، الذي تم إنشائه ضمن أعمال تطوير الشاطئ، مع وضع تمثال من البرونز للفنانة الراحلة، أمام المسرح، الواقع أمام الصخرة التي غنت عليها، خلال فيلمها الشهير.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء مسرح " ليلى مراد" على الطراز الروماني الدائري وخلفيته صخرة ليلى مراد الشهيرة، ويتسع لأكثر من 1000 مشاهد، مع إعداده لاستقبال الحفلات والمهرجانات، مع الحفاظ على مستوى رؤية الشاطئ، مع عمل كافة الترتيبات لفصل المسرح وتأمينه مع التيسير على المصطافين لدخول الشاطئ، وتم وضع تمثال أمام المسرح للفنانة الراحلة، مصنوع من البرونز، كما تم إنشاء عدد من الكبائن أو شاليهات اليوم الواحد، والكافيتريات والمطاعم وإنشاء ممر بالأعمدة الرومانية الديكورية، التي أعطت منظراً بديعاً مع التناسق الجمالي مع باقي المنشآت.



اقبال كبير على شاطئ الغرام



الجانب الخلفي من شاطئ الغرام



تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام في مطروح



شاطئ الغرام أجمل وأشهر شواطئ مطروح



شاطئ الغرام في مطروح



شاطئ الغرام من الشواطئ الامنة



شاطئ الغرام واطلالته المميزة على خليج مرسى مطروح



شاطئ الغرام والخليج يفصله عن مدينة مرسى مطروح



شاطئ الغرام



كبائن الاقامة النهارية - شاطئ الغرام



متعة السباحة - شاطئ الغرام



مدخل شاطئ الغرام والاعمدة الرومانية



منطقة الصخور خلف شاطئ الغرام