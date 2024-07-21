4500رسالة غذائية مصدرة بزيادة 45ألف طن.. والسودان والسعودية أكبر الأسواق المستوردة

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 26 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 13 - 19 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 104 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 75 زيارة، وأصدرت الإدارة 828 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 610 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4500 رسالة بنحو 220 ألف طن بزيادة بلغت 45 ألف طن عن الأسبوع السابق لعدد 1600 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 500 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 22 ألف طن، تليه البطاطس بإجمالي 16 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 15 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف بنحو 60 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 22 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم المانجو بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 67 صنف بنحو 50 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وسوريا وإيطاليا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 700 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 655 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 525 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2000 رسالة بنحو 455 ألف طن لعدد 770 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 175 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، اندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 450 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 222 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 74 منتج و3 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 820 منتج جديد، وأصدرت 19 شهادة بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 71 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 32 شكوى وجاري فحص 39 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 318 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات أسيوط، الغربية، الغردقة، القاهرة، الجيزة، الشرقية، كفر الشيخ، الاسماعيلية والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 454 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 218 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 190 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القليوبية، الغربية، البحر الأحمر، المنوفية، أسيوط، القاهرة، دمياط، المنيا، الشرقية والدقهلية.

وشاركت الهيئة بعرض قائمة الفحص الخاصة باشتراطات المنشآت التخزينية وكذا الدليل الإرشادي للقرار 4 لسنة 2022 والخاص بالاشتراطات التخزينية، وذلك بالتعاون مع كل من غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب TAIB ومشروع إيراس ERAS، وذلك تنفيذًا لأحد أهداف استراتيجية الهيئة 2023 – 2026 بالامتثال الطوعي للمنشآت الغذائية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات بني سويف، الشرقية، الغربية، البحيرة، الاسماعيلية، الفيوم، الجيزة، الاسكندرية، المنوفية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 130 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح، الأقصر وجنوب سيناء .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، الجيزة والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 448 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 13 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 46 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 13 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 205 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط ربع طن رنجة بها تغير في الخوص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 3 طن صفائح جبنة بها صدأ وانتفاخات، 200 كجم لحوم مصنعة منتتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 90 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 700 كجم (منتجات عطارة، ألبان، أسماك) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 50 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، كفر البطيخ، الروضة، ميت أبو غالب، رأس البر، دمياط، كفر سعد).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 41 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 154 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 26 محضرًا عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات، محاضر ذبح خارج السلخانة، محاضر غلق، محاضر تحفظ.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 11 حملة تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحافظة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، البيئة)، حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية بمراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن إغلاق وتشميع 2 منشأة غذائية لعدم استيفاء شروط التراخيص ووجود عدة مخالفات أخرى، ضبط والتحفظ على 225 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بشن 30 حملة تفتيشية على 177 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، السادات، تلا، قويسنا، منوف، أشمون، بركة السبع، الشهداء)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 51 حملة تفتيشية على 476 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الرحمانية، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود، كوم حمادة، شبراخيت، الدلنجات).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 1220 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية بالاشتراك مع إدارة المخازن، حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 40 طن و 30 كجم بطاطا حلوة مغلفة نصف مقلية، وتم إعدام كمية من منتج كيك شوكولاتة منتهي الصلاحية، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.



