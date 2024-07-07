اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعا مع "القومية لسلامة الغذاء"

الأحد، 07 يوليو 2024 05:39 م
رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعا مع "القومية لسلامة الغذاء" الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وليد عبد السلام

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عقد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والمساهمة في التعاون المثمر من أجل النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيسا الهيئتين على أهمية التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلية وتعزيز سبل التعاون بينهما، وأهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم.

وأشارا إلى قدرة الهيئتين على المسير قدما في سبيل تحقيق أهم مؤشرات جودة الحياة للمواطن المصري وهو الحصول على الدواء الآمن والفعال، وهو الحال نفسه فيما يخص سلامة الأغذية المتداولة، وشعور المواطن بالرضاء والأمان، وتمتعه بصحة سليمة.

جاء ذلك في إطار التواصل المستمر، وتبادل الآراء ووجهات النظر، ورسم الآليات والسياسات التي تضمن حصول المواطن على الرفاهية وجودة الخدمات الدوائية والغذائية التي يحصل عليها.







هيئة الدواء المصرية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

الدواء الامن والفعال

ضمان سلامة المواطنين




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