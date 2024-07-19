السياح مستمرون فى تحدى الطقس الحار بزيارات يومية لمعالم الأقصر الأثرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من استمرار الإقبال السياحى الكبير رغم حرارة الطقس وإرتفاع درجات الحرارة، إلا أن أجواء من البهجة والفرحة الكبيرة التي يعيشها سياح العالم لدى تواجدهم في محافظة الأقصر جعلها لا تتوقف في الموسم الصيفي، وذلك عبر الاستمتاع بالزيارات السياحية والأثرية للمعابد والمقابر الفرعونية شرق وغرب المحافظة.

وتشهد معابد الأقصر ومعابد الكرنك وسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج القادمة من حول العالم للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة خلال فترة النهار بالمعابد، فيعتبر الكرنك من أبرز الأماكن التي يزورها السياح صباحاً.

ومن جانبه يقول حسن مكى مرشد سياحى بالأقصر، أن شركات السياحة المنتشرة حول الأقصر قدمت باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر.



استمتاع اجنبية بأشعة الشمس فى الكرنك



استمتاع الأسر الأجنبية بين أعمدة معابد الأقصر



استمتاع السائحين داخل مقابر ملوك البر الغربى



الأجانب يلتقطون الصور التذكارية فى المعابد الفرعونية



الزيارات السياحية الكبيرة فى معابد الأقصر



السياح مستمرون في تحدى الطقس الحار بزيارات يومية لمعالم الأقصر



السياح مستمرون في تحدى الطقس الحار بزيارات يومية



السياح يستمتعون بين مسلات الكرنك



تحدى الطقس الحار بزيارات يومية لمعالم الأقصر الأثرية في الشرق والغرب



تغريد رحلات البالون يومياً بالسائحين فى سماء الأقصر



جانب من الإقبال السياحي الكبير بالمعابد



جانب من الزيارات السياحية فى معبد الملكة حتشبسوت



جانب من الزيارات الكبيرة لمنطقة تمثالى ممنون بالبر الغربى