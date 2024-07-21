29 ألف مستفيد بتكافل وكرامة و6 آلاف كارت خدمات متكاملة لذوى الهمم بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشمال سيناء إلي 29 ألف مستفيد، كما سجلت احصائيات من يتلقون الإعانات الشهرية 630 صيادًا بقيمة 1000 جنيه لكل منهم، والانتهاء من إصدار 6000 كارت للخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتقديم الدعم النقدي والعيني لعدد 2500 مصاب وأسرة 1200 شهيد، حيث حصلت كل أسرة شهيد على 10000 جنيه وكل مصاب على 5000 جنيه.

قال المحاسب علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في قرى ومدن شمال سيناء قد ارتفع ليصل إلى 29 ألف مستفيد، وفيما يتعلق بدعم الصيادين، أفاد غيط بزيادة عدد الصيادين المستفيدين من الإعانات الشهرية التي تبلغ قيمتها ألف جنيه، حيث وصل عددهم إلى 630 صيادًا، وهم من صيادي الأسماك من أبناء العريش الذين يعملون في مياه البحر الأبيض المتوسط.

كما أشار إلى أنه تم إصدار 6 آلاف كارت للخدمات المتكاملة لذوي الهمم من خلال 6 مكاتب موزعة على مستوى المحافظة. إضافة إلى ذلك، تم تقديم الدعم النقدي والعيني لعدد 2500 مصاب و1200 شهيد من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد و5 آلاف جنيه لكل مصاب.

وأكد المحاسب علي غيط على أن الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف برامج الحماية الاجتماعية تُنفذ من خلال 41 وحدة اجتماعية موزعة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى وجود 95 دار حضانة خاصة بالجمعيات الأهلية و56 حضانة أخرى خاصة بالقطاع الخاص لاستقبال الأطفال من سن الولادة وحتى سن دخول المدرسة، كما توجد دار للرعاية المتكاملة بالعريش لاستقبال الأطفال كريمي النسب، حيث تقدم لهم الخدمات المختلفة، وتضم حاليًا 23 طفلًا وطفلة، بالإضافة إلى ذلك، هناك 4 دور للمغتربين بالعريش وبئر العبد تقدم الخدمات للمغتربين وخاصة الطلاب.