وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى القنطرة شرق لمتابعة التشغيل التجريبى

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية مستشفى القنطرة شرق المركزي الجديد،لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمستشفى، يرافقها اللواء محمود مصطفى شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والدكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطرة شرق.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة معدلات العمل والأداء الخاصة بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحي وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

استهلت وكيل وزارة الصحة الزيارة بتفقد قسم الغسيل الكلوي بعد نقلة من مقرة القديم إلى المكان الجديد المخصص له بالمستشفي الجديدة واطمأنت على انتظام جلسات الغسيل الكلوى وعدم وجود أى مشاكل أو معوقات، والتقت بمرضى الغسيل الكلوي وذويهم الذين أشادوا بالمكان الجديد داخل المستشفى وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

والجدير بالذكر، أنه تم استلام مستشفى القنطرة شرق المركزي إداريا بعد الإنتهاء من تطويرها يوليو الجارى والمستشفى حاليا بصدد نقل الخدمات الطبية تدريجيًا وجارى إستلام الفرش الطبى والغير طبى استعداداً للإفتتاح الرسمى وتخدم المستشفى حوالى 69 ألف نسمة بمنطقة القنطرة شرق وجلبانة.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى أنه تم إنشاء مستشفى القنطره شرق المركزي على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم أقسام الاستقبال والطوارئ، الحضانات بسعة 6 حضَّانات، العناية المركزة بسعة 9 أسرة، قسم الداخلي بسعة 31 سريرا، قسم الأشعة، المعمل، قسم العلاج الطبيعي، قسم العيادات الخارجية بسعة 14 عيادة، قسم الغسيل الكلوي بسعة 14 ماكينة، قسم للعمليات بسعة 2 غرفة عمليات (صغرى، كبرى وعمليات للنسا والتوليد).