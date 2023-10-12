وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق للاطمئنان على انتظام العمل

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، مستشفى القنطرة شرق، لمتابعة انتظام سير العمل، يرافقه دكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، الدكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطرة شرق.

وتفقد "حطب" أقسام المستشفى وتابع تردد المرضى بقسم الاستقبال والذى بلغ 338 حالة اليوم، ثم إنتقل الى قسم الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم الصيدلة، وإطمئن بنفسه علي توافر جميع الادوية والمستلزمات وحسن سير العمل.

كما استمع وكيل وزارة الصحة، إلى المترددين ليطمئن على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى، وانتظام سير العمل بالمستشفى وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وأشاد بجهود الفريق الطبي بالمستشفى وانتظام العمل على مدار الساعة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في جودة الخدمات الصحية للمرضى.

كما قام وكيل وزارة الصحة بزيارة اللواء محمود شبايك رئيس مجلس ومدينة القنطرة شرق لتوجيه الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الصحة بالقنطرة شرق.

فيما أعرب رئيس المدينة، عن كامل تقديره لما تبذله مديرية الصحة بالاسماعيلية، من مجهودات لتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمواطنين بالقنطرة شرق.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار المتابعة الميدانية والمكثفة للمستشفيات.