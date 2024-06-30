غدا.. بدء تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسى المقبل 2025

محمود طه حسين

تتيح بداية من غدا الإثنين 1 يوليو 2024 المديريات والإدارات التعليمية التحويلات لطلاب المدارس للعام الدراسى المقبل 2025، حيث يستمر باب التحويلات متاحا حتى نهاية أغسطس المقبل، على أن يتم التقديم على التحويلات لطلاب بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بشكل إلكترونى من خلال مواقع المديريات التعليمية ويتم إنهاء إجراءات التحويل وقبولها من خلال لجان بالإدارات والمديريات وفق الكثافة المتاحة وشروط قبول التحويلات.

وأوضحت المديريات أنه سيتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى 2025 بوقت كاف، لتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة، موضحة أن المديريات التعليمية تتيح خدمة التحويل بين الطلاب بالمدارس إلكترونيا على أن يتم قبول التحويلات شريطة أن يتوفر مكان أو كثافة حقيقة بالإضافة إلى أن يكون سن الطالب المتقدم للتحويل مناسب للصف المحمول عليه خاصة إذا كان التحويل من مدرسة خاصة إلى رسمية لغات.



وأوضحت أن الإدارات التعليمية والمدارس تقوم بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة فى التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، ويتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.

وحددت الوزارة إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة، موضحة أن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام: يكون التحويل إما لوفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات، أو لانتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة، أو لحدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة.



وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للتحويل من المدارس الرسمية للغات إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم، شرط سماح الكثافة فقط، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب.