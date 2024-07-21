إسرائيليون يغلقون مطار تل أبيب من أجل منع سفر نتنياهو إلى أمريكا.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، في مطار تل أبيب، احتجاجا على سفر رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك للمطالبة بإتمام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.



وانتشر عدد كبير من الإسرائيليين في المطار وأغلقوا الطرق المؤدية إلى الصالة الرئيسية، ووصف بعضهم سفر نتنياهو إلى واشنطن بـ"الهروب"، الأمر الذي دعا الشرطة بالدفع بتعزيزات وبسيارة المياه العادمة إلى المطار بالتزامن مع دعوات التظاهر، بحسب الإذاعة العبرية.



وأعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو سيغادر صباح غد الإثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء.



ويعرقل نتنياهو الجهود الرامية للتوصل لصفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية، من أجل البقاء في السلطة والاحتفاظ بدعم اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.



مطار تل أبيب