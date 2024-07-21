اليوم السابع
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مقررة أممية: يجب محاسبة المستوطنين العنيفين فى فلسطين

الأحد، 21 يوليو 2024 11:31 م
مقررة أممية: يجب محاسبة المستوطنين العنيفين فى فلسطين الأمم المتحدة
أحمد علوى

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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إنه يجب محاسبة "المستوطنين العنيفين" في أراضي فلسطين المحتلة.

وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض محتلة بشكل غير قانوني".

وشددت على ضرورة محاسبة "المستعمرين العنيفين" في أراضي فلسطين المحتلة، قائلة: "بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك".







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