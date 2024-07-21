مقتل 37 شخصا بسلسلة هجمات لميليشيات تابعة لداعش بشرق الكونغو الديمقراطية

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أفادت تنسيقية المجتمع المدني في إقليم "بيني" بشرق الكونغو الديمقراطية بأن ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم الدولة "داعش" بوسط إفريقيا شنت سلسلة هجمات على عدة قرى بالإقليم؛ مما أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل.

وأوضحت التنسيقية - في بيان لها، نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، أن عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجمت عدة قرى تابعة لمنطقة بابيلاـ باكايكو بإقليم "بيني" في مقاطعة "كيفو الشمالية" على مدار ثلاثة أيام مما أوقع عدد القتلى المذكور وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

وقال رئيس تنسيقية المجتمع المدني المحلي كينوس كاتوهو: "ارتفعت حصيلة هجمات تحالف القوات الديمقراطية المتحالفة خلال الفترة من الثلاثاء 16 يوليو إلى الخميس 18 يوليو 2024 إلى 37 قتيلا على الأقل، فضلا عن إحراق تسعة منازل وسبع دراجات نارية، واعتبار الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن المليشيات واصلت هجماتها وقتل المدنيين حتى صباح يوم الجمعة الماضية.

ودعا كاتوهو، السلطات الكونغولية إلى شن عمليات عسكرية مشتركة تضم الجيشين الكونغولي والأوغندي لملاحقة عناصر مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة في المناطق التي شهدت الهجوم وما حولها.

وأكد مسؤول تنسيقية المجتمع المدني أن هذه المحصلة بعدد الضحايا والخسائر المادية مازالت أولية حيث لا تزال عمليات حصر الخسائر والبحث عن ضحايا آخرين مستمرة؛ نظرا لاختطاف المهاجمين للعديد من الأشخاص.

وأشار إلى أن جنودا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المنتشرين في المنطقة شرعوا في ملاحقة العناصر المتمردة التي اتجهت إلى الغرب من الطريق الوطني الرابع.