ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح غرب الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 70 قتيلا

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أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على قرية غرب البلاد مؤخرا إلى أكثر من 70 قتيلا، بينهم تسعة جنود.



وقال المسئول البارز بإقليم "كواموث" ديفيد بيساكا حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء إنه "تم العثور على 72 جثة حتى الآن، ويجري البحث عن جثث أخرى في المنطقة".



وأضاف: أن الأجهزة الأمنية في الموقع تواصل البحث عن المزيد من الجثث بعد أن نجحت قوات الجيش في هزيمة عناصر ميليشيا "موبوندو" المسلحة التي نفذت الهجوم.



وكان الهجوم قد وقع في قرية "كينسيلي" الكائنة على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة كينشاسا يوم السبت الماضي، إلا أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل إلا بعد مرور عدة أيام، وذلك بسبب انعدام الأمن وضعف البنية التحتية في المنطقة.



جدير بالذكر أن قرية "كينسيلي" تقع في إقليم "كواموث" حيث اندلع صراع على مدى العامين الماضيين بين جماعتين محليتين، هما "تيكي" و"ياكا"، وهو ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين.