مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة فى جزيرة مينداناو الفلبينية

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أعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، اليوم الأحد، مصرع 6 أشخاص في جزيرة "مينداناو" بسبب الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وذكر المجلس - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس.سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - أن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر اجتياح انهيار طيني ناجم عن هطول الأمطار لعدة منازل في مدينة "زامبوانجا".

وأوضح المجلس أن السلطات عثرت على جثة امرأة (47 سنة) في نهر "بولانجي" بمقاطعة "كوتاباتو الشمالية"، وجثة رجل (22 سنة) مات غرقا في مقاطعة "ماجوينداناو ديل سور".

كما أشار البيان إلى تضرر 636 ألفا و110 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في مينداناو، من بينهم 22 ألفا و388 شخصا يعيشون في ملاجئ مؤقتة.