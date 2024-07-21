مروان عطية يشعل الألعاب النارية احتفالا بحنته.. فيديو وصور

البحيرة - ناصر جودة

أشعل اللاعب مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، الألعاب النارية احتفالا بليلة حنته وسط حضور الأهل والأقارب، والذي يقام بإحدى قاعات الأفراح على الطريق الزراعي السريع بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، على أن يقام حفل الزفاف يوم الأربعاء المقبل.

وحصل مروان عطية على راحة لمدة أسبوع بعد مباراة بيراميدز، حيث سمح له الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بالحصول على راحة من التدريبات عقب مباراة بيراميدز.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر والتى فاز بها بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



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فرحة-مروان-عطية-فى-ليلة-حنته-(2)



فرحة-مروان-عطية-فى-ليلة-حنته-(3)



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ليلة-حنة-مروان-عطية-(3)



ليلة-حنة-مروان-عطية-(4)



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مروان-عطية-يشعل-الالعاب-النارية-(2)



مروان-عطية-يشعل-الالعاب-النارية-(3)