مرصد الأزهر يصدر مؤشره للعمليات الإرهابية في إقليم خيبر بختونخاه الباكستاني

كتب لؤى على

رصد مؤشر مرصد الأزهر للهجمات الإرهابية في باكستان خلال النصف الأول من عام 2024، رصد المرصد تركز معظم الهجمات في إقليم خيبر بختونخاه، والتي قدرت بـ (273) هجومًا نفذ في مناطق مختلفة من الإقليم، وقد استهدف (118) من هذه الهجمات الشرطة. ووفقًا لإدارة مكافحة الإرهاب (ـCTD)، ساهم اعتقال انتحاريين اثنين في حماية مدينة بيشاور من دمار كبير محتمل.

في المقابل، ساعدت العمليات الأمنية المكثفة في الحد من خطر عدة جماعات إرهابية هي: "محسن قادر"، و"بيتني باداكي"، و"تيبو جول"، و"زرار" التابعة لحركة طالبان باكستان. كما قُتل قادة رئيسيين من جماعة "سانتا" والقوات الخاصة لطالبان باكستان في مدينة (جوندا بور)، إلى جانب القبض على 14 مشتبهًا بهم متورطين في تهريب المتفجرات.

وأسفرت العمليات الأمنية الباكستانية عن تحييد (18) إرهابيًا، من بينهم (10) من أهم الإرهابيين المطلوبين، فيما قتل ( 8 ) إرهابيين، بينما أحبطت قوات الأمن (55) هجومًا إرهابيًا.

وبناءً على متابعة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للأوضاع الأمنية في باكستان، فإن المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية نتج عنها مقتل نحو (124) إرهابيًا في 1433 عملية استخباراتية نفذت ضد الإرهابيين خلال النصف الأول من عام 2024 الحالي، في حين اعتقل ما يقرب من (124) آخرين.

ووفق مؤشر المرصد، فإن ما بذل من جهود لمكافحة الإرهاب يأتي ضمن عملية "عزم الاستحكام" التي أطلقتها الحكومة الباكستانية مؤخرًا للتصدى لمخاطر التشدد والتطرف في إقليم خيبر بختونخاه والمناطق الواقعة على طول الحدود الأفغانية، وكذلك فى بلوشستان.

ورغم هذا فإن ما سجل من هجمات إرهابية يستدعي تكثيف العمليات الاستخباراتية؛ لتجنب وقوع مزيد من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين.