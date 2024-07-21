اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يوليو 2024 09:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تضامن مصر مع عمان فى مكافحة الإرهاب

الأحد، 21 يوليو 2024 08:24 ص
صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تضامن مصر مع عمان فى مكافحة الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف .

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي يؤكد لهيثم بن طارق التضامن الكامل مع عمان في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف"، إن الرئيس السيسي أجرى أمس أتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق جدد خلاله إدانة مصر لـ «الحادث الإرهابي الآثم» في منطقة الوادي الكبير في مسقط، وأكد التضامن الكامل مع السلطنة، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابعت الصحيفة أن السلطان هيثم بن طارق، ثمن مواقف مصر، وشدد على قوة وعمق العلاقات التاريخية، وحرص عمان على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز في مختلف المجالات.







الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

سلطنة عمان

سلطان عمان هيثم بن طارق

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

عمان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة