مدير مطار فيينا يحذر جماعات نشطاء المناخ من تعطيل الحركة الجوية

كتبت: هناء أبو العز

حذر مدير مطار فيينا الدولي جونتر أوفنر من أن خطط جماعات نشطاء المناخ والتي تهدف الى تعطيل الحركة الجوية في فيينا اعتبارًا من 27 يوليو ستؤدي إلى فرض عقوبات ضخمة.

وقال اوفنر في تصريحات له اليوم الأحد إن من ينظم اي تظاهرات أو إشغالات في المطار سوف يواجه عواقب وخيمة على سلوكه، مشيرا الى عقوبات القانون في هذا الشأن واضحة.

وأضاف اوفنر أن القانون ينص على ان أي شخص يعطل عمليات الطيران، أو يعرض الركاب للخطر، أو يعطل الحركة الجوية المنتظمة، يجب أن يتوقع عواقب جنائية وخيمة.

وحذر اوفنر بشدة من وضع أي من الملصقات المناخية داخل أو خارج المطار مشيرا الى أن المادة 186 من قانون العقوبات النمساوي تحمي سلامة وخصوصية جميع رحلات السفر الجوي وبالتالي يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات و إذا تعرض الأشخاص للأذى فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.