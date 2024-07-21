مديرة المدرسة المصرية الدولية الحكومية تكشف تفاصيل ونظام الدراسة

كتب محمود طه حسين

قالت هالة سيف، مديرة المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة خرجت 3 دفعات ومستوى الطلاب ينافس زملائهم عالميا، حيث حصلت الطالب يارا حمادة وهى إحدى خريجات المدرسة العام قبل الماضى على 45 درجة من 45، كما حصل 8 طلاب هذا العام على درجات متقدمة مقارنة بأقرانهم عالميا، مشيرة إلى أن مستوى الطلاب الدراسين في المدرسة مختلف حيث تعمل المدرسة على تنمية وبناء شخصية الطالب حيث يكون الخريج لديه المهارات والقدرة العلمية التي تؤهله لسوق العمل والجامعات المصرية والعالمية.

وأوضحت أن الخريجين مصنفين حسب التشعيب والتخصصات منهم من يلتحق بكليات الطب والبعض الأخر بالهندسة وأيضا البزنس، وإدارة الأعمال والتجارة وغيرها من الكليات المختلفة، مضيفة أن القبول في المدرسة المصرية الدولية بمرحلة رياض الأطفال يخضع لضوابط ومعايير محددة، وتقبل الطلاب المتفوقين، مضيفة أن مصاريف المدرسة 25 ألف وهى مدعمة مقارنة بالمدارس الأخرى التي تمنح نفس برنامج البكالوريا الدولية، مؤكدة أن المدرسة بها فريق من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عالى حيث حصلوا على تدريبات مكثفة من منظمة البكالوريا الدولية وهذه التدريبات يحصل بعدها المعلم على شهادة من المنظمة، كما أن المدرسة حصلت على شهادة الأيزو 9001 وهذه الشهادة تمنح المدرسة تطور بشكل مستمر.

وأشارت هالة سيف، إلى أن العام الدراسى يبدأ في المدرسة المصرية الدولية فى سبتمبر وينتهى فى شهر يونيو من كل عام، ويوجد بها 4 ترم ويتم التقييم بشكل مستمر ويحصل الطلاب على إجازة لمدة أسبوع بين كل تيرم والذى يليه.