المدرسة المصرية بزايد تحتفل بتخريج 34 طالبا حاصلين على البكالوريا الدولية.. صور

كتب محمود طه حسين

وجه المهندس عمرو مختار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جرين لاند، الراعية للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد وهى المدرسة الحكومية، التهنئة لخريجى المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، قائلا: ربنا يوفقهم فى مستقبلهم فى القادم ويردوا لمصر ما تستحقه، موضحا أن المدرسة تم افتتاحها منذ 10 سنوات وتم توقيع بروتوكول ثلاثى بين مؤسسة جرين لاند ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة البكالوريا الدولية، موضحا أن هناك فريق ملهم داخل المدرسة يعملون على أن تكون المدرسة صرح مهم فى تطوير التعليم الحكومى وستكون المدرسة قدوة، مشددا على أن المدرسة تقدم تعليم دولى متميز، مضيفا أن مجموعة كبيرة من المعلمين والإداريين ساهموا فى بناء المدرسة المصرية الدولية ومؤسسة جرين لاند تدعم المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد وتعتبرها جزء من المؤسسة.

وأضاف المهندس عمرو مختار، أن المدرسة تقدم تعليم دولى متميز وفى الوقت الحفاظ على هوية الطالب ولغته العربية وهذه رسالة المدرسة، حيث طالب الخريجين بأن يكون لكل واحد منهم رسالة خاصة فى ظل ما يحدث حاليا فى العالم، واختار الطريقة اللى تجدها مناسبة لرؤيتك وقدراتك لتجعل العالم عالم اخضرا.

وتحتفل المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد بتخريج ثالث دفعه حاصلة على شهادة البكالوريا الدولية بتفوق وتضم 34 طالب وطالبة، وتعتبر المدرسة من المشروعات الرائدة لوزارة التربية والتعليم وقد انشئت المدرسة عام 2014 من خلال شراكة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة البكالوريا الدولية ومؤسسة جرين لاند التعليم، كما تعتبر المدرسة هي أول مدرسة حكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا حاصلة علي الاعتماد الدولي من منظمة الـ IB.

و تقدم المدرسة برنامج البكالوريا الدولية حيث يختار الطالب أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو البيزنس ويدرس فى كل تخصص ستة مواد دراسية مرتبطة بالتخصص الذى اختاره منها ثلاثة مواد مستوى عالى وثلاثة من المستوى العادى مثل الاحياء والكيمياء للطبية والفيزياء والرياضيات للهندسة والبيزنس واللغة العربية البيزنس ومواد اللغة الإنجليزية والفرنسية يضاف إليها مواد نظرية المعرفة وهى مادة يتفرد بها نظام البكالوريا الدولية وكذلك المقالة المطولة وهى مقالة مكونة من 4000 كلمة يكتبها الطالب ولا يحق له الاقتباس أكثر من 14 فى المئة وأخير الكأس وهى أنشطة إبداعية أو خدمة مجتمع أو نشاط بدنى يقوم بها الطالب على مدى 18 شهرا وعلى مدى خمس سنوات هى عمر الدبلومة فى المدرسة قدمت المدرسة للمجتمع المصرى مجموعة منتقاة من الخريجين أصحاب القدرات والمهارات الخاصة وهم ثلاث دفعات متميزة ينتشرون فى كل الكليات المرموقة بالجامعات المصرية والدولية لان المدرسة تساعد طلابها فى الحصول على المنح الدراسية فى كافة الجامعات فى مصر وخارجها.

وقال عبد الرؤوف محمد منسق برنامج البكالوريا بالمدرسة، إن المدرسة أصبحت علامة فارقة فى التعليم حيث خرجت العام الماضى 14 طالبا والعام الذى سبقه قرابة 32 طالبا وهذا العام 34 طالبا، وجميعهم على مستوى متميز وعالى من المعرفة العلمية سواء فى إتقان اللغات الأجنبية أو العربية، حيث أن العام الماضى حصلت طالبة على المركز الأول على مستوى العالم فى شهادة البكالوريا الدولية، موضحا أن لمدرسة تقدم تعليما متميزا للطلاب .



حفل التخرج



جانب من الاحتفالية