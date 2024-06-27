إنجازات لا تتوقف بمركز وقرى نخل فى شمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مناطق مركز ومدينة نخل بوسط سيناء تنفيذ مشاريع وإنجازات جديدة توفر الخدمات للمواطنين.

قال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، إن أبرز هذه الخدمات تشمل تشغيل مكتب بريد مدينة نخل المطور، الذى أصبح يقدم خدمة بريدية متميزة، وتطوير وحدة الأشعة المقطعية لمستشفى نخل المركزى، وافتتاح أول سوق شعبى لتوفير كافة احتياجات أبناء مدينة نخل وقراها من السلع والخضروات وكافة المستلزمات. كما تم تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى بالمركز وفقًا للمنظومة المطورة للعمل بالمراكز التكنولوجية.

وأوضح سالم، أنه تم رصف سلسلة من الطرق داخل المدينة وإنشاء موقف عمومى للسيارات بمدينة نخل على مساحة 4.5 فدان، لربط المدينة بالمدن المجاورة. كما تم تسليم 25 منزلًا سكنيًا بحى نخل القديمة، حيث يقام المنزل على مساحة 120 مترًا مربعًا ويشمل غرفتين وصالة ومجلسًا وحوشًا.

وأضاف أنه تم إنشاء مركز البحوث الزراعية بقرية النثيلة بالتجمع التنموى، وبناء وتشطيب 25 منزلًا ومسجدًا ودار مناسبات مهداة من بيت الزكاة بمشيخة الأزهر الشريف. كما تم تشغيل محطة مياه قرية الكنتلا، وإنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بوسط سيناء لتخزين 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار. كما تم إنشاء عدد من السدود فى وادى الحاج، وأبو صوان، وأبو روثة، ووادى الخميلة، ووادى الغويل، والبيضا، وسلالم، والمطيلع، وخشم القاد.

وتابع سالم، أن المشاريع تشمل أيضًا إنشاء محطة تحلية مياه على بئر 7 بنطاق مدينة نخل، ورصف وإنشاء طرق بطول 2 كيلومتر بقرية النثيلة، وإنشاء سدود جديدة على مسارات الأودية، وبئر أعماق بقرية البروك بعمق 1502 متر، وإنشاء خط كهرباء جهد متوسط لتجمع أم غريقده تنفيذ جهاز تعمير سيناء. بالإضافة إلى إنشاء مدرسة نخل الثانوية الصناعية على مساحة 10 آلاف متر مربع، والتى تضم 12 فصلًا دراسيًا و6 أقسام هي: التركيبات الكهربائية، الرخام والجرانيت، الطاقة المتجددة، السيارات، واللحام.



انشاءات جديدة بالقرى



تسليم مساكن للاهالى



تشغيل ابار التجمعات التنموية



عمل لايتوقف



من التجمعات التنموية بمركز نخل