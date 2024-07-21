محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير شارع صلاح سالم ويستمع لمطالب المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم، أحد أهم الشوارع وسط «عاصمة المحافظة»، بطول 700 متر، وعرض 30 مترا، بدايةً من ميدان النصر حتى مسجد الشهداء، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تتضمن أعمال التطوير توسعة ورصف الشارع في الإتجاهين، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة جديدة، وإعادة تأهيل المرافق من شبكات الصرف الصحى والمياه والغاز والإتصالات، بالإضافة إلى تركيب منظومة إنارة حديثة، وزراعة وتجميل جانبى الشارع بمساحات خضراء، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2025، وفي إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير شارع صلاح سالم تأتى ضمن خطة شاملة لتطوير مدينة كفرالشيخ «عاصمة المحافظة»، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة، موجهاً بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة والجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة جودة التنفيذ والتنسيق الحضارى للشوارع، وتكثيف أعمال الرقابة على تنفيذ الأعمال، بما يتناسب مع الهوية البصرية، وإنجاز أعمال الإنترلوك طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، كونه أحد أهم عناصر التطوير الحضارى للمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2025، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف شارع صلاح سالم، أحد أهم الشوارع وسط «عاصمة المحافظة»، بطول 700 متر، وعرض 30 متر، بدايةً من ميدان النصر حتى مسجد الشهداء، وتتضمن الأعمال رصف الشارع في الإتجاهين، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة جديدة، ومقاعد للأهالي، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى والمياه والغاز والإتصالات، بالإضافة إلى تركيب منظومة إنارة حديثة، وزراعة وتجميل جانبى الشارع بمساحات خضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن أعمال التطوير والرصف بشوارع المحافظة، تأتى ضمن خطة شاملة لتطوير مدينة كفرالشيخ «عاصمة المحافظة»، من بينها «شارع الجمهورية، وشارع صلاح سلامة، وشارع الحرفيين، وشارع الدستور، وشارع ممدوح صقر، وشارع صلاح سالم، وشارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى»، هذا بالإضافة إلى منطقة الأوقاف، ومنطقة المزلقان الأوسط، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير والرصف علي مستوى المحافظة، وفقًا للمواصفات المحددة والجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة جودة التنفيذ وجماليات الشوارع، وتكثيف أعمال الرقابة على تنفيذ الأعمال، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل على طول الشوارع، بما يتناسب مع مظهرها الحضارى، وإنجاز أعمال الإنترلوك طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، كونه أحد أهم عناصر التطوير الحضارى للمحافظة.

وحرص محافظ كفرالشيخ، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم ميدانيًا خلال جولته، وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على إهتمام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم، والإستماع لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



جولة لمحافظ كفر الشيخ