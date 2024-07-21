اليوم السابع
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محافظ دمياط ووزير الرى يتفقدان "مستعمرة الرى"

الأحد، 21 يوليو 2024 02:28 م
محافظ دمياط ووزير الرى يتفقدان "مستعمرة الرى" جانب من الجولة
دمياط - معتز الشربيني

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استهل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، جولتهما الميدانية لعدد من المشروعات، التى جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بتفقد مستعمرة الرى بمدينة دمياط.

واطلعا على الموقف الخاص بالمستعمرة السكنية للرى ، كما تم مناقشة آليات دراسة متكاملة لموقف شغل الوحدات السكنية،  لاتخاذ ما يلزم لتطوير المبانى السكنية واللاندسكيب بالمستعمرة .

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، أنه تم خلال الزيارة مناقشة خطة التعاون بين المحافظة والوزارة، ممثلة فى هيئة المساحة والجامعات المصرية فى تطوير الإصدار الأول لكود المساحة المصرى.


 







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