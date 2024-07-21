محافظ بنى سويف يستقبل وزير التربية والتعليم فى مستهل زيارته للمحافظة

بنى سويف ـ هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه صباح اليوم، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، في بداية زيارته للمحافظة، وذلك ضمن برنامج جولات الوزير الميدانية بالمحافظات، للنهوض بقطاع التعليم ومناقشة وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لتطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للدكتور محمد عبد اللطيف بثقة القيادة السياسية، معربًا عن ترحيبه بالوزير في أول زيارة رسمية لبني سويف بعد تكليفه ضمن التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة، فيما أعرب الوزيرعن سعادته بتواجده اليوم ببني سويف، معربا عن تقديره لمحافظ بني سويف لدعم الجهاز التنفيذي المستمر للمنظومة التعليمية في المحافظة.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ والوزير اجتماعًا بالديوان العام مع وكلاء الوزارات وقيادات التعليم لمحافظات" بني سويف، الفيوم وأسيوط " للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم، فضلاً عن تفقد بعض المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف.