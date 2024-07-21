محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بعدد من المواطنين وذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة حصة مياه الري لتلك المناطق وتعديل دورة المياه استجابة لمطالب أهالي قرى بركة السبع غرب والروضة والشهيد فكري وأبو مشهور بشأن تضررهم من عدم وصول المياه بشكل منتظم لترعة ديا الكوم حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وفي لفتة إنسانية طيبة، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية وبحث إمكانية تخصيص كشك كمصدر رزق ثابت لمواطن من ذوي الهمم بناحية قشطوخ بتلا مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة، فيما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن بناحية حي غرب شبين الكوم يتضرر من استصدار قرار تصالح له بالخطأ وإبداء الرأي والعرض عليه لاتخاذ اللازم.



وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية اتصالاً هاتفياً برئيس حي غرب شبين الكوم بشأن تشكيل لجنة برئاستها لمعاينة منزل مواطنة على الطبيعة للتأكد من الحالة الإنشائية للعقار والعرض عليه، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مدير المنطقة الحرة بشبين الكوم بفحص شكوى عامله بأحد المصانع تتضرر من قرار تعسفي بفصلها مراعاة لظروفها المعيشية.