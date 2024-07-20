محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطرق بعدد من المراكز.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمراكز قويسنا ومنوف والشهداء، في تنفيذ خطط رصف وتطوير الطرق الداخلية، حيث جاري أعمال فرد طبقة السن بشوارع داير الناحية بكفر دنشواي والورش بقرية دناصور وكذا تركيب بلاط الانترلوك بطريق السمسمية بمركز ومدينة الشهداء وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات، فضلا عن متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع مصطفى فهمي بمركز ومدينة قويسنا تمهيدا لأعمال الرصف، وكذا أعمال فرد طبقة السن بشارع المحطة بمركز ومدينة منوف.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع رصف الطرق لإحداث نقلة نوعية بمنظومة شبكات الطرق والشوارع الداخلية تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية.



رصف الطرق بعدد من المراكز



رصف الطرق بعدد من المراكز



رصف الطرق بعدد من المراكز