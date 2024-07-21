محافظ المنوفية يتابع انتظام سير العمل بملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام سير منظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأجري محافظ المنوفية اتصالا مرئياً مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز أشمون ومنوف للتأكد من انضباط سير العمل بملف التصالح ومدي تلقي طلبات المواطنين لاستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية لإنهاء المعاينات اللازمة لمطابقة ملفات التصالح وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن والعرض عليه وتقديم كل التسهيلات والإمكانيات وتذليل العقبات لإنجاز المهام المطلوبة تسهيلاً علي المواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والمستمرة علي مدار الساعة لملف التصالح، وأرشفة كل الملفات وتسجيلها علي المنظومة الإلكترونية لحصول المواطن علي حقه وفقاً للقرارات المنظمة لذلك لرفع نسب معدلات الأداء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، مؤكداً علي ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات والرد المباشر علي استفسارات وتساؤلات المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.



