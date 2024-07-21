محافظ المنوفية: نتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة وانتهينا من معظم المشروعات

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى، أولا بأول ويعقد إجتماعا شبه أسبوعى لمتابعة كافة مشروعات المرحلة الأولى بمركز الشهداء، أشمون، والتى تم الانتهاء بنسبة كبيرة منها ولم يتبقى سوى نسب بسيطة فى المشروعات.

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع "، أنه تابع منذ أيام موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء، من خلال اجتماع منسق عام حياة كريمة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات المنفذة، ورئيسى مدينتى أشمون والشهداء، حيث تم الانتهاء من معظم المشروعات بنسبة 100% ومنها التعليم، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الخدمية، وغيرها من المشروعات التى تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أبوليمون، أنه تم استعراض الموقف النهائي ونسب تنفيذ عدد من المنشآت للوقوف على معوقات التسليم والعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى أنه تم عرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بقري المركزين .

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات بقرى الريف المصرى.