محافظ القليوبية يتفقد مجزر شبرا الخيمة وأرض ميت نما لنقل الحملة الميكانيكية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية، بمدينة شبرا الخيمة، لمعاينة قطع الأراضى على مساحة 3200م2، بمنطقة ميت نما على الطريق الزراعي، لإقامه جراج للحملة الميكانيكية لحى غرب شبرا الخيمة، ولإقامة مسجد يتردد إليه أهالى منطقه ميت نما، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال الأراضى لإقامة عدد من المشروعات الخدمية التى تخدم المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد مجزر شبرا الخيمة لمتابعة أعمال تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 20 مليون جنيه، الذى يقع على مساحة 2850م، ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجارى الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، وتأتى أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لرفع وتطوير المجازر.

وخلال تفقد المحافظ المجزر وجه بعقد اجتماع بمسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى لعرض المشاكل والعقبات المتوقفة لعدم استكمال تطوير المجزر لحلها وسرعة تنفيذ تلك الملاحظات مع الجهات المعنية، لتسليم المشروع ودخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطن القليوبى.

وخلال الجولة استمع المحافظ، لعدد من المواطنين وذلك خلال مروره بمنطقة بيجام موجها بدراسة شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاع الخدمات، مشددا على أن خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم والتيسير عليهم، تأتى فى مقدمة أداء العمل التنفيذى وهذا المبدأ هو الركيزة الأساسية لمنهج العمل.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رفع الإشغالات بمدينة طوخ حيث وجه بإزالة الإشغالات فورا وإزالة القمامة أولا بأول وعدم تركها لتتحول إلى تراكمات كبيرة بالشوارع يتأذى منها المواطنين وتشوه المظهر الحضارى للشوارع، مؤكد خلال جولته لشوارع مدينة طوخ أنه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب ولن يسمح بأى تقصير أو مخالفات وسيتم محاسبه المتقاعسين، مشيرا إلى أننا جميعا جئنا لخدمة المواطن والعمل على راحته، مؤكدا أنه سيقوم بجولات مفاجئة بشكل دورى لتحقيق الانضباط فى الشارع.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء محمد الصحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والدكتور محمد فوزى مدير المكتب الفنى.



مجزر شبرا الخيمة