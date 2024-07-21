محافظ القليوبية: نعمل على تطوير وتحديث جميع المراكز التكنولوجية

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة بنها، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن المحافظ على سير العمل بالمركز، واستمع إلى شرح من اللواء طارق ماهر ، رئيس مدينة ومركز بنها، عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، وآلية سير العمل، والخطوات التي تم اتخاذها لتطوير الخدمات المقدمة.

كما التقى المحافظ، عدداً من المواطنين المتواجدين بالمركز، واستمع إلى شكواهم واستفساراتهم، ووجه بسرعة إنهاء إجراءاتهم وتقديم أفضل خدمة لهم.

وأكد المحافظ، على أهمية المركز التكنولوجي في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة، وضرورة توفير بيئة مناسبة للمواطنين داخل المركز، وتقديم خدمة مميزة لهم.

كما وجه المحافظ المسئولين بالمركز بضرورة حسن معاملة الجمهور، والعمل على استقبال طلباتهم والرد عليها بشكل فوري، خاصة طلبات التصالح على المباني المخالفة وإصدار شهادات البيانات.

ووجه المحافظ، بضرورة اطلاع المواطنين على خدمات المركز التكنولوجي، وآلية الحصول على هذه الخدمات.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة القليوبية تعمل على تطوير وتحديث جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.