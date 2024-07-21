محافظ الشرقية: تنفيذ 907 مشروعات خدمية بالحسينية ضمن حياة كريمة بنسبة 93%

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن المحافظة حققت نسب متقدمة في تنفيذ مشروعات حياة كريمة المنفذة بمركز الحسينية، بإجمالي 93%.

وأشار محافظ الشرقية، إلي أن إجمالي المشروعات 907 مشروعات خدمية وتنموية، تهدف الي رفع كفاءة البينة التحيتة، الصحية، الثقافية والاجتماعية بالريف، ذلك في 11 وحدة محلية تشمل 41 قرية و741 تابعا، وخطة التطوير شملت 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية، ومحطات صرف وبالإضافة إلي مدارس مزودة بمعامل وملاعب لتوفير بيئة تعليمية جيدة، وإنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق، لربط القرى ببعضها، ابراج تقوية شبكات الاتصالات،وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات اجتماعية لتوفير برنامج التضامن الإجتماعي الأسر الأولي بالرعاية.

واستعرض محافظ الشرقية، نسب تنفيذ مشروعات في 14 قطاعا، فأكد انتهاء بالكامل من تنفيذ 107 مدراس، و37 مركز شباب، و7 وحدات إسعاف، و10 مجمعات حكومية، و10 مجمعات زراعية، و10 وحدات اجتماعية، وموقف عمومي، و4 نقط شرطة، و8 مجمعات سكنية، و15 كوبري.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 154 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 181 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت97%، وتنفيذ 101 مشروع بمياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 %، وتبطين 27 ترعة بقطاع الري من إجمالي 36 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 89%، تنفيذ 54 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 99 %، تنفيذ 31 مشروعا بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 36 مشروع بنسبة تنفيذ 99%، تنفيذ 32 مشروعا بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 99% .

وتابع أنه تم تنفيذ 15 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 18 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 95%، تنفيذ 62 مشروعا بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروعا بنسبة تنفيذ 97%، تنفيذ 45 مشروعا بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة تنفيذ بلغت 70%، جاري تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضاري بنسبة تنفيذ بلغت 64%، وجاري الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات اطفاء بنسبة تنفيذ بلغت 88%.