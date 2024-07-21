محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف أعمال النظافة وزيادة ورديات العمل

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد بجولة مفاجئة بمركز ومدينة المطرية، تفقد خلالها المخابز البلدية والمركز التكنولوجي بمجلس مدينة المطرية، والمستشفي العام بالمطرية، وكما تابع مستوي النظافة العامة وكما شملت جولة محافظ الدقهلية المرور علي الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين في هذه القطاعات علي أكمل وجه، جاء ذلك بحضور المحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية.

هذا وقد شدد اللواء مرزوق علي ضرورة صرف الخبز لمستحقيه فقط، وحد أقصي الصرف بطاقتين يحملهم شخص واحد، يكون بينهم صلة قرابة وان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ووجه المحافظ باستمرار استخراج شهادات البيانات وتلقي طلبات التصالح وحسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مراجعة كافة طلبات التصالح التي تم تقديمها من أجل الانتهاء من العمل في هذا الملف طبقاً للبرنامج الزمني المحدد.

كما وجه اللواء " مرزوق " بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي وحسن استقبال المرضي وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم والتزام الأطباء بالحضور وساعات العمل .

كما شدد المحافظ علي الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتوفيرها بالأسواق للحد من غلاء الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وكلف اللواء مرزوق رئيس مركز ومدينة المطرية بتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد ورديات العمل لتحسين الصوره البصرية للمواطنين ، بالإضافة إلي تهذيب الأشجار وصيانة الحدائق العامة ورفع الأتربة.

وأكد اللواء مرزوق علي أن جولاته مستمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة من أقصي الجنوب لأقصي الشمال من أجل حل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجتهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.