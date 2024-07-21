محافظ الدقهلية يتفقد المراكز التكنولوجية والمخابز والأسواق بالمنزلة والجمالية

الدقهلية - شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد بجولة مفاجئة بمركز ومدينة المنزلة والجمالية، ويتفقد المراكز التكنولوجية والشوارع والميادين، لمتابعة مستوي النظافة والمخابز البلدية والأسواق ويلتقي بالمواطنين.

وكلف اللواء مرزوق، اللواء أيمن الشريف بالمرور والإشراف علي كافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية وإصلاح كافة أجهزة النداء الآلي والشاشات الرقمية ، ورفع كفاءة صالة انتظار المواطنين والعمل علي راحتهم ومتابعة العمل بملف التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف تيسيرا علي المواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة قيام مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور علي المخابز والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، وأيضاً المرور علي الأسواق والإعلان عن الأسعار والحد من غلاء الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضه.

كما شدد اللواء مرزوق علي تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والعمل علي مدار 24 ساعة من خلال زيادة عدد فرق العمل لرفع كفاءة النظافة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم، وفي اطار ختام اعمال الورشة التعريفية للمحافظين بوزارة التنمية المحلية أمس، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوي.