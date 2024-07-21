محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية باكستان لبحث أوجه التعاون

كتبت – مرام محمد

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السفير ساجد بلال سفير جمهورية باكستان؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وخلال اللقاء حرص محافظ الجيزة على الترحيب بالسفير والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان عددًا من ملفات العمل بقطاعات الصناعة والتجارة وتحسين البيئة والسياحة وخدمة المجتمع، مبدين توافق البلدين ورغبة الحكومتين والشعبين على تعزيز أواصر الصداقة والشراكة فيما بينهما.

من جانبه، أعرب سفير باكستان، عن سعادته لحفاوة الاستقبال، معربًا عن طموحه لترجمة ذلك التوافق إلى بروتوكولات وبرامج تعاون فى أقرب فرصة لرفع مستوى العمل مع جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات.



