اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يوليو 2024 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية باكستان لبحث أوجه التعاون

الأحد، 21 يوليو 2024 02:33 م
محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية باكستان لبحث أوجه التعاون محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية باكستان
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السفير ساجد بلال سفير جمهورية باكستان؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وخلال اللقاء حرص محافظ الجيزة على الترحيب بالسفير والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان عددًا من ملفات العمل بقطاعات الصناعة والتجارة وتحسين البيئة والسياحة وخدمة المجتمع، مبدين توافق البلدين ورغبة الحكومتين والشعبين على تعزيز أواصر الصداقة والشراكة فيما بينهما.

من جانبه، أعرب سفير باكستان، عن سعادته لحفاوة الاستقبال، معربًا عن طموحه لترجمة ذلك التوافق إلى بروتوكولات وبرامج تعاون فى أقرب فرصة لرفع مستوى العمل مع جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات.


 







محافظ الجيزة

سفير باكستان

عادل النجار محافظ الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة