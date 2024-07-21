محافظ الأقصر: المرحلة الثانية من حياة كريمة ستشمل قرى ونجوع القرنة والبياضية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إنه يجرى العمل على قدم وساق في إستكمال المشروعات القومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى" حياة كريمة"، برعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أكد على بذل الجميع قصاري الجهد للنهوض بالمحافظة ، والعمل علي خدمة الأهالى لتحقيق كافة طموحاتهم.

وأكد محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إستكمال مسيرة العمل والتنمية بقرى ونجوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم التجهيز لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في قرى مدينتي القرنة والبياضية، وذلك عقب الإنتهاء خلال الفترة المقبلة من تنفيذ المشروعات القومية والخدمية في مدن المرحلة الأولى إسنا وأرمنت، موضحاً إنه تم خلال السنوات الماضية إنهاء العمل في 368 مشروع منها ويجرى استمرار العمل فى 324 مشروع بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه

وأوضح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة انطلقت داخل قرى ونجوع مدينتي إسنا وأرمنت، ومع بدء مشروعات حياة كريمة تم اختيار مركز ومدينة إسنا بـ9 وحدات محلية بعدد 27 قرية و220 تابع، وتم اختيار في مركز ومدينة أرمنت 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابع، حيث بلغت عدد المشروعات بتلك القرى 813 مشروعاً تشمل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى لأول مرة، مؤكداً على إنه شملت مشروعات جهاز التعمير بالقرى مجمعات خدمات المواطنين ومجمعات زراعية ومراكز شباب ونقاط إطفاء وإسعاف، ويتم بالقرى إنشاء وتطوير الوحدات الاجتماعية وإنشاء مركز تنمية أسرة وإنشاء مركز تأهيل وتوصيل شبكات الكهرباء.

يذكر أن المشروعات المنفذة من قبل الجهاز المركزى للتعمير بلغت 157 مشروعاً بقرى حياة كريمة في إسنا وأرمنت، ويتم حالياً العمل في عدد من مشروعات توصيل شبكات الصرف الصحى بالقرى والنجوع، كما يتم العمل في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا، ويتم العمل بمشروع تطوير مدخل قرية الدير وعمل جداريات لواجهات العمارات السكنية، كما أن حياة كريمة أنشأت محطة رفع صرف صحي بقرية الرياينة بتكلفة 220 مليون، وتم افتتاح مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أرمنت، وتجرى أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بأرمنت بطول 1400 متر.