محافظ الأقصر يناقش مشروعات المجمعات الصناعية بقرى حياة كريمة فى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الدكتور إبراهيم رمضان مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بمحافظة الأقصر، وتم استعراض المشروعات التى تقيمها الهيئة بمحافظة الأقصر لدعم قرى حياة كريمة بالقطاع الصناعى، والخطوات التى من شأنها تسرع من طرح هذه المجمعات للإستثمار لكى تعود بالفائدة على أبناء المحافظة وتحقيق الرؤية التنموية للهيئة.

وشملت تلك المشروعات التي يتم تنفيذها هى مشروعات مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للطماطم بالكيمان، ومجمع الصناعات الحرفية بالشغب، ومجمع الخدمات الصناعية فى قرية السلام بأرمنت، ومجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بإسنا، والتى قارب جميعها على الإنتهاء، كما قدم عرضاً للمشروعات التى تزمع الهيئة تنفيذها بمحافظة الأقصر، كمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والبلاستيك لخدمة البيئة.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بسرعة الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتشغيل هذه المجمعات وطرحها للإستثمار، وتواصل بالإدارات المعنية لإنهاء الإجراءات فى أقرب وقت وسرعة طرح المجمعات لتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة.

وكان قد قاد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة على عدد من المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل مدينة أرمنت غرب المحافظة، حيث شدد على ضرورة رفع كفاءة وتجديد الطرق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة أرمنت وصيانتها ورصفها مع الاهتمام بأعمال التشجير وتكثيف المساحات الخضراء، محذرا من التقصير في أعمال النظافة أو التهاون في تطوير الشوارع والطرقات.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية الرياينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تتكون المحطة من شبكة انحدار بطول 17.5 كيلومتر وخط طرد بطول 7.8 كيلو متر وتقع على مساحة 900متر بطاقة تصميمية 340 لتر في الثانية و وتخدم نحو 30 ألف نسمة من سكان قرية الرياينة ، وبلغت تكلفة المشروع 220 مليون جنيه، واطلع المحافظ على موقف مشروعات الصرف الصحي بالمدينة موجها بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتشغيل المحطات واستكمال الوصلات المنزلية لتغطية المدينة وقراها بخدمة الصرف الصحي.