محافظ أسوان: تركيب منظومة الحماية المدنية ضد الحرائق بـ19 محطة معالجة

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً بمكتبه اليوم، لبحث آليات ومحاور دعم وتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية إحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن.

حضر الاجتماع، اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد والمهندسة سوزان متولى، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والمهندس محمد على، رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة المياه.

وأكد محافظ أسوان، أنه كلف بسرعة التعاون بين الجهات المعنية لدراسة دعم وتركيب منظومة الحماية المدنية بـ19 محطة من محطات المعالجة التى تم تنفيذها بعدد من القرى والنجوع بنسبة 100%، وذلك لتوفير وسائل الأمن والحماية المطلوبة للتعامل مع الحرائق وإحتوائها والسيطرة على الحالات الطارئة، للحد من آثارها السلبية وللحفاظ على أمن وسلامة أوراح الأهالى والمواطنين.

وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى سواء الجارية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المدرجة بخطة العام المالى الحالى للهيئة القومية، مع رصد وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعراض الحضور، نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، مع حصر كافة المشكلات والمعوقات بالمشروعات المتعثرة لإيجاد الحلول التنفيذية المناسبة لنهوها وتشغيلها فى أقرب وقت ممكن، مع سرعة التنسيق مع الأجهزة المختصة لدراسة التمكين وتوفير الحماية الأمنية المطلوبة، لاستكمال تنفيذ إنشاء محطات الرفع بشيشة والباتنيول والمحطة الوسيطة وخطوط الطرد بمشروع الصرف الصحى بالكرور وغيرها من المشروعات اللازمة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للأهالى بمختلف القرى والنجوع بالشكل المطلوب.