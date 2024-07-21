انعقاد مجلس جامعة أسوان بحضور المحافظ الجديد لبحث سبل التعاون.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

انعقد مجلس جامعة أسوان رقم 145، اليوم، برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، وبحضور اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الجديد، ونواب رئيس الجامعة الدكتور لؤي سعد الدين والدكتور محمد عرابى والمستشار محمد فوزى، المستشار القانوني للجامعة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعمداء الكليات ومستشارى الجامعة وأعضاء المجلس.

افتتح أعمال المجلس، رئيس جامعة أسوان، بالترحيب بمحافظ أسوان الجديد وأعضاء المجلس، وقدم المحافظ شكره وتقديره لتوجيه الدعوة لحضور أول مجلس جامعة أسوان له، وأشاد المحافظ بجامعة أسوان منذ إنشاؤها عام 2012 بالقرار الجمهوري رقم 311، وعلمائها في مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية، وتمثل جامعة أسوان بيت خبرة للمحافظة وتعد الجامعة منارة علمية تقدم خدماتها التعليمية والبحثية والطبية للمجتمع الأسوانى.

وقدم الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، درع تكريم للدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان تقديرا لدوره البارز وجهوده المضنية في الارتقاء بالجامعة خلال فترة رئاسته للجامعة.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، خلال المجلس، إن الجامعة تعتمد علي ثلاثة قطاعات قطاع شؤون الطلاب والتعليم وقطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأن جامعة أسوان حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية سواء في التصنيف العلمي أو في المنظومة الطبية والتي تشهد طفرة طبية كبيرة في المنظومة الصحية بأسوان والتي تأتي نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومستشفيات الجامعة والعمل من خلال ترجمة الخطة الإستراتيجية للجامعة وتبادل المحافظ ورئيس الجامعة دروع التقدير لكلاهما.

وناقش المجلس العديد من أوجه التعاون بين الجانبين لما تمثله الجامعة والمحافظة من تشابك وتعاون وثيق في مختلف المجالات.

كما وجه الدكتور أيمن عثمان شكره للجميع العاملين بالجامعة، وقام عدد من المؤسسات المجتمع المدني بأسوان بتكريم رئيس جامعة أسوان علي هامش انعقاد المجلس.



الحضور



انعقاد مجلس جامعة أسوان بحضور المحافظ الجديد



جانب من مجلس جامعة أسوان



رئيس جامعة أسوان والمحافظ