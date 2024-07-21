ماذا بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي ؟

كتبت: هناء أبو العز

بعد أسابيع على الأداء الذي وصف بـ"الكارثي" للرئيس الأميركي جو بايدن، في مناظرته أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ما أثار دعوات من الديمقراطيين لانسحابه من السباق الرئاسي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبعد قرار الانسحاب من المفترض وفقًا لواشنطن بوست، أن يجتمع مندوبو الحزب الديمقراطي، الذين يزيد عددهم على 3900 ويدلون بأول اقتراع لهم، وقد يفوز أحد المرشحين بأغلبية أصوات المندوبين، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الاقتراع الأول، فيُسمح لمن يزيد عددهم على 700 من "المندوبين الكبار" بالتصويت.

آنذاك سيجتمع رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية مع قادة الكونغرس الديمقراطيين وقادة رابطة الحكام الديمقراطيين لاقتراح بديل، وستصوت اللجنة الوطنية الديمقراطية بكامل هيئتها على هذا البديل.

وتم طرح اسم ديمقراطيين بارزين آخرين، مثل حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أو حاكمة ولاية ميشيجان جريتشن ويتمر، كبدائل محتملة أقوى لهاريس إذا لم يعد بايدن فى السباق. لكن كل هؤلاء الديمقراطيين تقريبا قالوا بالفعل إنهم لن يترشحوا للرئاسة فى عام 2024.



ومن المقرر عقد مؤتمر الحزب الديمقراطي لاختيار المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس، وذلك في شيكاغو.