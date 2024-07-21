اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 07:50 م
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تعرف على إجراءات محافظ بنى سويف لمراقبة المستشفيات والمخابز

الأحد، 21 يوليو 2024 07:00 م
تعرف على إجراءات محافظ بنى سويف لمراقبة المستشفيات والمخابز الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف ـ هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بتنفيذ برنامج ميداني مُكثف، للوقوف على مستوى وجودة الخدمة في القطاعات التالية: المخابز البلدية بنطاق المحافظة، المستشفيات المركزية خلال الفترة المسائية، مراكز الشباب للوقوف على الأنشطة الصيفية المنفذة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التكامل مع لجان المتابعة الميدانية الأخرى، التي تجوب القرى والعزب والمدن، مثل لجان شؤون القرى ووحدات الرصد الميداني، وذلك بهدف امتداد المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات لأكبر نطاق ممكن وفي كافة الخدمات الحيوية.

 







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