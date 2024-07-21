كل ما تريد معرفته عن عقد محطة دحرجة الرورو الجديدة مع موانئ أبو ظبى

كتب: مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتماد مجلس الإدارة توقيع المنطقة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبو ظبي عقود منح الالتزام لمحطة دحرجة (رورو) بحجم استثمار يبلغ 25 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.

وجاء هذا الاعتماد بعد التوقيع بالأحرف الأولى بين الجانبين لمدة 30 عامًا، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، بالإضافة إلى محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار.

وشهد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية اعتماد مجموعة من المشروعات، منها عقد الانتفاع بالأرض الذي وقعته اقتصادية قناة السويس في مايو الماضي مع شركة "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة- Eroğlu Egypt Readymade Garments" لإنشاء مصنع الشركة التركية على مساحة 65 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وتبلغ استثمارات المصنع 40 مليون دولار، ويتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

وتسعى اقتصادية قناة السويس إلى تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، نظرًا للميزات التنافسية التي تتوافر بها حيث توافر العمالة الفنية المدربة والتكامل مع مواني الهيئة الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، ويتيح كذلك النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.