اليوم السابع
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غارات "أمريكية - بريطانية" جديدة على مناطق متفرقة في اليمن

الأحد، 21 يوليو 2024 06:16 م
غارات "أمريكية - بريطانية" جديدة على مناطق متفرقة في اليمن قصف في اليمن - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام يمنية، تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، إن " طائرات العدو الأمريكي – البريطاني، استهدفت بغارتين منطقة بحيص في مديرية ميدي، كما قصفت الطائرات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف".


وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر القوات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة، وتقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدعم المادي والعسكري لتل أبيب.


وردا على ذلك تستهدف قوات الحوثي في اليمن، السفن التجارية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، التي تمر قبالة السواحل اليمنية، بالمسيرات والصواريخ.


يذكر أن القوات الأمريكية – البريطانية، تشن غارات جوية تستهدف بها مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، بسبب تضامنهم مع أهالي قطاع غزة في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.







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