سفير الصين بالقاهرة: بكين تولى اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع مصر

كتبت رباب فتحى

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج إن الصين أولت وتولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات مع مصر على مدى عقد منذ إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وبفضل القيادة المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا مزدهرا، و أصبحت نموذجا حيا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك فيما بين الصين والدول العربية والإفريقية والإسلامية والنامية.

وأضاف في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، أن الرئيس السيسي قام مؤخرا بزيارة الدولة الناجحة للصين، حيث توصل رئيسا البلدين إلى التوافقات الواسعة النطاق حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في كافة المجالات، مما شكل إرشادا استراتيجيا للعلاقات الصينية المصرية في العقد القادم . كما أكد البيان المشترك الصادر عن الجانبين على أهمية دفع تطور العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، معلنا عن تدشين "عام الشراكة الصينية المصرية".

وأضاف أن كل من القوات المسلحة الصينية والمصرية قوات تحظى بالثقة والدعم من الشعب . وشهدت السنوات الأخيرة تعمقا مستمرا للتعاون العسكري بين القواتين ونتائج مثمرة في مجال الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى وتدريب الكوادر، إضافة إلى تقدمات إيجابية للتعاون في مجال المعدات والتقنيات. وأكد أن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب المصري في المرحلة القادمة مسترشدين بالتوافقات الاستراتيجية المهمة بين رئيسي البلدين، على مواصلة تعزيز التعاون، بما يقدم المزيد من المساهمة في تعزيز السلام والتنمية على المستوى الإقليمي والدولي.