السفير الصينى بالقاهرة يحتفل بالذكرى الـ97 لتأسيس جيش بلاده.. الليلة

كتبت رباب فتحى

يحتفل السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج بالذكرى الـ97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصينى فى حفل استقبال بأحد فنادق القاهرة مساء اليوم بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين لعدد من السفارات.

وقال السفير فى احتفالية العام الماضى إنه في يوم 1 أغسطس لعام 1927م، ولد جيش التحرير الشعبي الصيني في مدينة نانتشانج بمقاطعة جيانجشي في جنوب الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

وتابع أن الجيش ساهم بنشاط في الحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية، حيث أرسلت القوات البحرية الصينية 44 دفعة من أسطول الحراسة لحماية أكثر من 7000 سفينة أكثر من نصفها أجنبية. وشارك بنشاط في الإغاثة الإنسانية الدولية في حالات الكوارث، مثل عملية البحث والإنقاذ الخاصة برحلة الطائرة الماليزية المفقودة MH370 ومكافحة وباء إيبولا في غرب إفريقيا.



وأضاف: "تعد الصين ومصر صديقين حميمين وشريكين طيبين وأخوين عزيزين، ويعتبر جيشا البلدين، بوصفهما قوات مسلحة تحظى بثقة وتأييد الشعب، والحفاظ على سيادة الوطن وأمنه ومصالح تنميته كمسئولية مقدسة".