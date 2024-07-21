زاهي حواس: سنطالب بعودة رأس نفرتيتى فى شهر سبتمبر القادم

كتب محمد أسعد

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أن نشاط "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث" ستبدأ في سبتمبر المقبل على إطلاق حملة شعبية كبيرة ستطالب بعودة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية من الخارج وعودتهم لمصر ووضعهم في المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها "حواس" عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة التي قدمها المعلق التلفزيوني الإيطالي الشهير "روبرتو جاكوبو"، بمدينة أورفييتو الإيطالية، بحضور عمدة المدينة والعديد من الشخصيات الثقافية.



وتحدث "حواس" عن الإكتشافات الأثرية الجديدة في سقارة والأقصر، واكتشاف الأهرامات «سكان بيراميدز» ،مشيرا أن عام ٢٠٢٤ وعام 2025 سيشهدوا العديد من الإكتشافات الأثرية الهامة جدا في الأقصر وسقارة.



















